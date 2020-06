Ana María Aldón responde al insulto que le dedicó la hermana de Ortega Cano y habla de lo "complicada" que fue su entrada en la familia

Ana María Aldón ha podido ver un vídeo en el que Conchita, la hermana de Ortega Cano, reconoce un insulto que le dedicó a su cuñada cuando pensaba que no la estaban grabando. Al verlo, la superviviente se ha mostrado muy directa y ha asegurado que no cree que lo dijera “con la intención mala”. “Es la hermana de mi marido y la respeto” ha dicho.

Poco después, Ana María ha explicado que se lleva bien “con todo el mundo” de la familia Ortega Cano, pero que su entrada en la vida del torero “fue complicada”. “No soy ninguna vagabunda, a mí nadie me ha recogido de la calle”, ha explicado tajante la mujer del torero.

Después de su confesión, Ana María no ha podido evitar derrumbarse y ha asegurado que se siente “culpable” de que su marido se haya visto envuelto en toda esa polémica.

Ana María, de sus confesiones íntimas sobre Ortega Cano

Tras ver las imágenes, Ana María Aldón ha reaccionado diciendo que tiene “la lengua muy larga” y que, a lo mejor, la conversación que tuvo con Yiya estuvo un poco “fuera de lugar”. “Tampoco es para que me peguen”, ha añadido la diseñadora.

Cuando Jorge Javier Vázquez le ha preguntado si a Ortega Cano la habrían molestado estas declaraciones tan íntimas, Ana María ha declarado que aún no ha hablado con él. “Si no le ha gustado, me lo dirá”, ha dicho.