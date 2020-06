Los titulares por los que Rocío Flores temía que su padre estuviera molesto con ella: sus intentos de reconciliarse con su madre Rocío Carrasco

¡Vota! ¿Crees que Rocío se reconciliará con su madre tras 'SV 2020'?

Rocío Flores se reencontró con su padre en la final de 'Supervivientes 2020' y, llorando, le preguntó si le había parecido mal algo de lo que había dicho en el concurso. La hija de Antonio David siempre ha intentado mantener a su madre Rocío Carrasco al margen de la polémica y, aunque públicamente se ha posicionado del lado de su padre, en estos tres meses también ha dado varios titulares sobre la inexistente relación con su madre. Rocío quiere un acercamiento y no lo oculta ¡Estas han sido sus mediáticas palabras!

Rocío desea que su madre vea su concurso

Durante las primeras semanas en la isla, Rocío fue ganando confianza con sus compañeros y les contó cómo fue dejar de vivir con su madre en Madrid para irse con su padre a Málaga.

"Lo pasé muy mal por el tema del cambio (...) Nunca me había cambiado de colegio y no sabía lo que era volver a tener que relacionarme con la gente (...) Me costó mucho volver a hacer amigos ya que todo el mundo cuchicheaba sobre quién era (...) A mi padre no le conté nada porque no quería que fuera al colegio a hablar y la gente pensara que yo tenía un trato de favor".

Además, durante la gala de esa noche, Rocío rompió a llorar hablando por primera vez de su madre. Reconocía que le gustaría que estuviera viendo el concurso pero se lamentaba al temerse que no lo iba a hacer: "Aunque me duela en el alma, ella ya dio su respuesta", comentó sobre las palabras que Carrasco hizo diciendo que solo vería a su hija en la isla si lo emitían en Netflix.

Rocío Flores no oculta los problemas

Rocío siempre ha manifestado que no quiere hacer "daño" a su madre pero tampoco ha estado dispuesta a permitir que se manche el nombre de su padre. La concursante ha defendido a Antonio David con fuerza y lo ha despojado de cualquier tipo de responsabilidad.

"Mi padre es una persona que, antes de llegar a hablar de lo que ha hablado en televisión, ha utilizado otros muchos medios para resolver un montón de cosas relacionadas con sus hijos (...) No quiero decir por parte de quién me he visto metida en esta guerra. Quien más ha sufrido y el que más me ha dolido a mí es el que viene detrás mía (su hermano). Que más que nosotros dos no ha sufrido nadie y, al final, los que hemos perdido aquí somos él y yo en una guerra que no nos pertenece (...) En casa de mi padre jamás se ha hablado mal de mi madre. Jamás. Nunca. Ni aun haciendo lo que nos ha hecho ni aun poniéndonos en la peor situación que hemos podido vivir durante dos años y pico ¿Tú sabes los tres años que hemos pasado en mi casa, por poner una demanda que no correspondía? (...) Que no me vengan a hablar de respeto a hijos porque aquí el respeto no lo han tenido y no precisamente por parte de mi padre (...) ¿Qué doy la vida por él? ¡Pues claro que sí! Porque ha dado la vida por mí y si no fuese por él, a día de hoy no sería la persona que soy, no valoraría las cosas como las valoro y no tendría los valores que tengo. Por eso me hace gracia cuando dicen que me fui con él porque era el que me consentía. Me fui con el más estricto y con el que menos dinero tenía (...) Antes de llegar a este extremo han pasado muchas cosas y muchas veces se nos juzga sin saber toda la historia que hay detrás. Para juzgar hay que conocer", se desahogó Rocío dejando a toda la audiencia pegada al televisor.

De hecho, abordó un tema complicado para ella y respondió a todos aquellos que la han acusado de tener un comportamiento agresivo.

"Claro que tengo carácter cuando lo tengo que tener, cuando me ofenden o rajan de mí, pero nunca ni he insultado a nadie ni le he faltado el respeto a nadie (...) Hay gente que decía que yo iba a venir e iba a dejar de buena a Dakota. Llevo con la fama desde el día que nací pero mis valores y mi persona no me la va a cambiar ni la televisión ni la fama (...) Llevo tantos años escuchando mentiras que, al final, la que lo ha pasado mal en su casa he sido yo, la que ha tragado con sus ataques de ansiedad y mi ira de decir ‘me quiero ir a tomar por culo del mundo’ ha sido mi padre, que es el único que se lo ha comido (...) Se me ha llamado violenta por mi etapa en ‘GH VIP 7’ ¿Por enfrentarme a una persona en un plató de televisión? Yo soy normal, soy clara, concisa y humilde. Nunca en mi vida me he creído más que nadie”, decía en una entrevista improvisada por José Antonio Avilés.

Rocío se rompe al no tener noticias de su madre

La concursante siempre ha asumido con madurez la difícil situación que vive con su madre pero, cuando los supervivientes conocieron la situación que había en España por el coronavirus, Rocío se vino abajo al no recibir noticias de su madre: "Necesito saber cómo está"

La nieta de la Jurado sí pudo escuchar unas palabras tranquilizadores de su padre pero seguía reclamando que su madre moviera ficha: "¡Es superinjusto! Que no haya sido capaz ni siquiera de mandarme un mensaje para saber que está bien como el resto de compañeros. Que llevo siete años sin saber de ella y que pase esto y no sea capaz de mandarme un mensaje... Me dan ganas de coger e irme", se quejaba decepcionada y molesta.

Rocío manda un mensaje de reconciliación a Rocío Carrasco

Unos días más tarde, ella misma decidió dar un paso hacia delante y habló alto y claro sobre su intención de arreglar las cosas con Rocío Carrasco.

"¿Qué me encantaría tener relación con ella? Pues sí ¿Y que es mi madre y no la tengo? Pues es la verdad (...) Al final yo sé a dónde venía y sé que estar aquí tiene un precio pero jamás he hablado mal de mi madre, nunca, eso lo quiero dejar claro (...) Soy persona y tengo corazón. Las cosas me duelen y me encantaría tener una relación buena con mi madre como tú la tienes con la tuya ¿Qué no puedes ser? Pues no, no puede ser ¿Qué me encantaría? Pues sí, nunca lo he negado (...) A ella le diría que quizá estaría bien tener un acercamiento por mi parte pero, sobre todo, por el que viene detrás mía, que yo al final soy mayor pero mi hermano se está criando sin su madre (...) Llevo siete años sin saber nada de ella y se ha perdido todo de nosotros”, decía dolida y asegurando que no tenía nada por lo que pedir perdón a Rocío Carrasco.

Además, Rocío negaba que su padre le hubiera convencido para entrar en el concurso con el fin de ganar dinero y ayudarle económicamente: "Siempre se ha dicho que yo estoy ahogada por las deudas de mi padre pero te juro que yo pensé en mi hermano cuando me ofrecieron entrar. Él es una persona especial y quiero asegurarme que nunca le va faltar de nada, que tenga su futuro asegurado y sus cosas. Los demás, me sobra. Él es mi prioridad".

Rocío Flores felicita a su madre el cumpleaños

Y cuando el cumpelaños de Rocío Carrasco llegó, su hija le mandó, por primera vez en siete años, un mensaje de felicitación lleno de sentimiento.

“Decirte que muchísimas felicidades, que me encantaría poder decírtelo en privado pero bueno… que disfrutes de tu cumpleaños lo máximo que puedas y que me encantaría que las cosas se pudieran arreglar en privado y no en público pero estoy aquí en este concurso. Yo no quiero hacerte daño para nada. Me encantaría poder hablar cuando llegue”, decía sin esconderse.

Rocío pide perdón a su padre

La superviviente también hablo de todo lo que mucho que sufrió cuando su padre fue denunciado por su exmujer Rocío Carrasco y reconoció que sentía culpable por no haber sido más comprensiva con él.

"A lo mejor en la etapa más dura que hemos vivido en casa no supe estar a la altura. Soy muy cabezota y a lo mejor irme a la cama sin pedirle perdón o simplemente sin decirle que le quiero o darle un beso (...) Quizás me arrepienta de no haber exteriorizado muchísimas cosas que me han pasado a lo largo de mi vida, de no haber pedido ayuda a quien debía cuando debía, y de no hacer ver que había un problema y de callármelo con tal de que mi gente no sufriera. Me arrepiento de muchas cosas", se sinceraba.

Además, Rocío también tuvo unas palabras para su madre en 'el puente de las emociones': "El llevar tantísimos años sin hablar con ella, el fracaso en cada intento y el ver la relación que a lo mejor puede tener mi padre con su madre o la de amigas… Es muy doloroso porque el tiempo nunca vuelve".

Su propósito tras 'Supervivientes 2020'

Esta experiencia le ha servido para crecer personalmente y para darse cuenta de lo que realmente importa en la vida. Por eso, Rocío confesó la 'ceremonia del fuego' que su mayor deseo era solucionar su complicada situación familiar.

"Mi deseo es la unión familiar. Y eso conlleva retomar relaciones que hoy en día no tengo y que es lo que más me puede doler. Tener a toda mi familia conmigo, basta de guerras… tranquilidad y que estemos todos bien. Espero que supervivientes y esta hoguera hagan que se cumplan mis deseos".

La preocupación de Rocío por su sincerdad

Pero lo cierto es que todas estas confesiones han hecho que Rocío dude de si ha hecho bien abriéndose en canal dentro del reality. Ella siempre ha dejado claro que no quiere hacer daño a su madre y también le preocupa que su padre haya podido sentirse ofendido por sus palabras.

“Me siento mal por haberlo exteriorizado (...) Es una parte de mí que estoy muy acostumbrada a llevarla siempre yo y no quiero que mi madre se piense que he hecho este concurso hablando de ella (...) He intentado hacer el concurso siendo yo y no quiero que en mi casa piensen que he venido aquí a hablar de mi familia y de mis padres. Esa era mi angustia. No quiero hacer daño".

El miedo de Rocío Flores

La superviviente, que ha quedado tercera finalista, ha reconocido que está orgullosa de su recorrido por esta aventura tan extrema y ha confesado que sale convertida en una mujer mucho más fuerte. Eso sí, en la última noche, Rocío explicó por qué tenía tanto pánico a retomar su vida en España.

"Tengo mucho miedo a enfrentarme a la realidad (…) Somos personas que estamos muy expuestas y yo tengo una vida muy complicada y una familia muy polémica”, decía rompiéndose a llorar.