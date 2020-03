La renovación de Ana María Aldón en Honduras: los cambios que quiere dar a su vida

La vida con Ortega Cano

Ana María: "Me siento con diez años menos"

Al preguntarle Jorge Javier a Ana María por ello, la superviviente confesaba que se siente rejuvenecida: "En mi día a día me siento una mujer madura y abuela. De hecho soy abuela. Pero no sé qué me habéis hecho o echado en las gotitas de agua, que me siento más joven. Como con diez años menos", decía encantada con este cambio.