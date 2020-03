El enfrentamiento de Christofer y Maite Galdeano: "No he visto persona más falsa que Fani"

La reconciliación de Fani y Rocío fue muy comentada en 'Supervivientes: Conexión Honduras'. Más que nada, porque Fani le pidió perdón a Rocío por haberla llamada "vaga" ... pero asegurando que no es la única que ha hablado a las espaldas.

Según Fani, Nyno ha hecho muchos comentarios de Rocío que incluso habría escuchando Barranco y él, que se ha convertido en muy amigo de la concursante, no la habría defendido. "De los únicos que me fío son de Ferre y de Jorge", aseveraba Fani.

Para muchos de los colaboradores de 'Supervivientes: Conexión Honduras' este perdón de Fani suponía una traición al resto de sus compañeros. El propio Antonio David, padre de Rocío Flores, aseguraba que su hija no confiará del todo en Fani: "A mí me descoloca el perdón pegando antes un repaso a todos los compañeros y sigue chivándose de todo lo que dicen. No creo que Rocío vaya a tener la misma confianza de antes", explicaba.