Omar Sánchez era el primero de los nominados en sentir el pringue sobre su cuerpo en la ceremonia de salvación de 'Supervivientes: Tierra de nadie'. Eso, por lo tanto, quería decir que continúa esta semana nominado y que el miércoles en la gala con Jorge Javier Vázquez conocerá si es uno de los salvados por la audiencia o no.

El concursante decidió tomárselo con deportividad: "Esperemos al jueves a ver si me salvo y si no es lo que hay".

Anabel Pantoja protagoniza una divertida llamada en directo

Anabel Pantoja entraba entonces por videollamada para comentar la no salvación de su novio. Pero su ubicación era totalmente distinta a la del comienzo del programa.

"Me lo esperaba que estuviera nominado. Ante Tom y Melyssa me lo esperaba porque son muy fuertes. De A Omar se le ha conocido públicamente ahora", defendía. Lo hacía, no obstante, enfocando el móvil a la pared cada vez que hablaba para dirigirse directamente al micrófono del móvil.