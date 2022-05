Anabel Pantoja y Yulen Pereira se mostraron muy cómplices desde el primer día de reality

Pero ahora, su relación ha sufrido su primer bache y los supervivientes se han distanciado

La concursante no pudo evitar las lágrimas ante el deportista: "Anabel no existe"

Su conexión dio mucho de qué hablar desde el principio. Anabel Pantoja y Yulen Pereira se mostraron muy cómplices desde el primer día de reality. Desde entonces y hasta ahora, parecía que iban a ser inseparables: masajes, caricias, largas noches durmiendo juntos...

Pero ahora, su relación ha sufrido su primer bache y los supervivientes se han distanciado. Todo comenzó cuando Anabel escuchó cómo Marta la criticaba durante una conversación con Yulen. Después de esto, pedía inmediatamente explicaciones a su principal apoyo en la isla.

"De ti no hemos hablado", se justificaba el deportista. "Lo único que me ha dicho... Es que ni me acuerdo, no hemos hablado casi de ti", decía. Pero Anabel se mantenía firme: "Yo he escuchado varias cosas y me he quedado flipando".

El día de la superviviente se nublaba desde ese momento. Otros compañeros como Ana Luque se daban cuenta de que algo le pasaba. Mientras, Anuar aconsejaba a su amigo: "¿Pero es tu novia? ¿Es tu madre? ¿Qué más le da que tú te lleves con Marta o no y por qué te pide explicaciones? Contigo tiene una fijación que no es normal".

Anabel no entra en razón

Alcanzada la noche, Anabel no pudo evitar las lágrimas ante Yulen: "Anabel no existe. Si tú eres mi uña y yo soy tu carne, no entiendo que en todo el día no digas dónde está Anabel". Él tomaba la palabra de nuevo intentando darle explicaciones: "Has escuchado una parte, has montado una película y me has puesto como el malo".