Tania y Alejandro se encuentran atravesando una serie crisis de pareja

Marta Peñate desveló el supuesto tonteo que ella habría mantenido con un famoso actor

Ahora Rocío Flores aporta nuevos datos sobre lo ocurrido aquella noche

Tania y Alejandro se encuentran atravesando una seria crisis en Honduras. Desde que Marta Peñate destapara el supuesto tonteo que ella habría mantenido con un famoso actor tan solo tres semanas antes de comenzar su aventura en 'Supervivientes', la pareja no remonta.

Después de que ambos protagonizaran una enorme bronca, la tensión no parece desaparecer entre ellos. Su última conversación en la valla ha estado llena de reproches por ambas partes. Él reclama unas disculpas y ella se niega a pedírselas.

"A mí no me gusta que mi novia esté en boca de toda España diciendo que está ligando con uno, que está ligando con otro...", comenzaba Alejandro. "Tú lo que tienes que hacer es creer a tu pareja", le interrumpía Tania. Pero parece que él ya no puede confiar en ella.

"Estoy enfadado, estoy cabreado, estoy decepcionado... No confío en ti, no me das esa confianza. Te la ganas, la pierdes, la ganas, la pierdes", se expresaba el superviviente. "Si no confías en mí, cada uno por su camino", concluía ella.

Pero, cuando parecía que la conversación iba a llegar a su fin, hubo un comentario que provocó las lágrimas de la concursante: "Hasta aquí, no quiero saber nada más de ti", decía mientras abandonaba la valla. Al caer la noche ambos volvían a hablar pero solo empeoraban una vez más la situación.

Rocío Flores aporta nuevos datos

Después de repasar cómo han ido los últimos días de la pareja, Rocío Flores pedía la palabra en plató para aportar una información que, según asegura la colaboradora, es veraz y se puede comprobar en su teléfono móvil: "Punto número uno, si a Alejandro se le llegase a comentar el tema del jacuzzi que sacó Iván el otro día, le puedo decir a Alejandro que por esa parte se puede quedar muy tranquilo porque su novia Tania no es la persona que invita al actor al jacuzzi".