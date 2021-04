Anabel Pantoja viajó a Las Palmas acompañando a su tía Isabel

Omar la vio y decidió mandarle un mensaje a través de las redes sociales

Sin haberse visto en persona, Omar viajó a Sevilla para conocer a la colaboradora

Omar Sánchez echa mucho de menos a Anabel. El canario se ha desahogado con Marta López y le ha contado cómo empezó su relación: "Empezamos a hablar por Instagram. Ella se fue a Roma y cuando volvió yo me presenté en Sevilla. Me pareció más guapa en persona que en la tele. Dormimos juntos, no me estaba pillando, pero lo estaba pasando bien. El catorce de un febrero vino a Canarias y nos quedamos en casa de mi tía para que no se filtrara nada", ha comenzado diciendo.

"Subimos una fotografía en el mismo sitio y en seguida una revista sacó: ‘La nueva ilusión de Anabel Pantoja’. A partir de ahí nos veíamos todas las semanas. Le dije que le iba a cuidar. Hemos hecho un buen equipo. Yo me he enamorado de ella tal y cómo es. Todos los días pienso en ella", ha asegurado. El concursante comenzó a llorar y fue consolado por la colaboradora de 'Sálvame': "No te preocupes que está muy enamorada de ti y te vas a casar con ella", le tranquilizaba.

En plató, Anabel Pantoja se emocionaba al escuchar las palabras de su novio. "Fue casualidad y fue por mi tía que cantó en Las Palmas. Fui a una discoteca, estuvimos bailando y yo no le vi a él, pero él a mí sí. Al día siguiente me escribió y yo empecé a mirar los mensajes que nos llegan todos los días y pensé: ‘vaya surfero’. Nos escribimos pero pensé que nunca iba a venir. Él insistía pero yo no quería una relación ni de lejos", ha recortado la tertuliana.

"Se lesionó y me dijo: ‘los diez días que tengo que pasar de reposo me quedo en tu casa’. Yo no sabía si me iba a gustar así que le dije a mi amigo Juan que se quedase en su casa. Esa misma noche nos liamos. Fue bonita la historia", cuenta la sobrina de la tonadillera.

