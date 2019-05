Isa Pantoja, sobre el suceso relatado por Kiko Rivera del sexo en el sofá de Cantora: "Mi madre es conocedora de esto"

"Estoy muy feliz porque creo que mi madre se ha quitado lo peor de la isla.y esa eres tú. Eres una falsa.. Quédate con mi hermana porque sois iguales las dos", con estas palabras recibía Kiko a Aneth en su expulsión Aún con todo, ella no entendía las razones de Kiko Rivera para tener tanta inquina con ella, así que le retó a decir por qué no puede ni verla. "Es muy fuerte y no creo que sea el momento ni el lugar para decirlo", se justificaba Kiko. Pero ante la insistencia del público y de la propia Aneth, lanzaba la bomba: "Dos amigas tuyas tuvieron sexo en un sofá de Cantora"