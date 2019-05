Kiko Rivera se enfrenta a Aneth y desvela el motivo de su inquina con ella: "Dos amigas tuyas tuvieron sexo en un sofá de Cantora"

. En todo este tiempo, el Dj no se cortaba en decir que no soportaba a Aneth y que quería verla bien lejos de su madre. Para él, Isabel Pantoja está mucho mejor desde que Aneth fue expulsada del concurso y así lo transmitía nada más comenzar la gala sabiendo que esta noche se encontraría con 'La Sirenita'.

Aún con todo, ella no entendía las razones de Kiko Rivera para tener tanta inquina con ella, así que le retó a decir por qué no puede ni verla. "Es muy fuerte y no creo que sea el momento ni el lugar para decirlo", se justificaba Kiko. Pero ante la insistencia del público y de la propia Aneth, lanzaba la bomba: "Dos amigas tuyas tuvieron sexo en un sofá de Cantora".