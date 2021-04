La relación entre Fidel Albiac y Antonio Canales

Según Rocío Carrasco, su familia intervino para que la asistencia médica de Fidel fuera solo la básica. “No le dejaron ni siquiera 24 horas en observación, que era lo mínimo tras un accidente tan grande”, contó. Además, la hija de Rocío Jurado relató que incluso le instaron a marcharse del hospital a pesar de la gravedad de las lesiones de Rocío, a lo que él se negó. “Cuando tu hija abra los ojos y me diga que me vaya me iré, mientras tanto no”, le respondió Fidel a Pedro Carrasco. Le culpaban del accidente.