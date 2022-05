Una aterradora tarántula pone en alerta a los concursantes en playa Fatal y llega el pánico: "Ya no ando descalzo"

El hermano de Asraf, finalmente, coge la pala y con mucho cuidado coge a la tarántula y la aleja, aunque no lo suficiente, lo que le reclaman sus compañeros y él reacciona: "Voy a escalar con la araña aquí para que vosotros estéis contentos". Después, al pensar en el momento, Anuar reflexiona: "Al principio no me ha dado miedo, pero es cierto que luego si te da que pensar que duermes en la intemperie".