Charo Vega ha sido la primera expulsada de 'Supervivientes' 2022

Su nieto Manuel Soto le ha escrito un bonito mensaje en redes sociales

Charo Vega y su nieto tienen una relación muy especial

Charo Vega fue la primera expulsada de ‘Supervivientes 2022’. Aunque en la anterior gala, la concursante pedía a gritos marcharse, se despidió con tristeza del reality: "Gracias a todos. No me vuelvo contenta, pero sí tranquila. Siento muchísimo que aunque este fuera mi gran sueño, no lo he cumplido bien", reconocía.

Tras convertirse en parásito de Playa Paraíso, la superviviente ya dejó claro que no regresaría al programa. “Me ha encantado la experiencia, me ha encantado llenarme de piojos, sentir orugas por el mismísimo chichi, llenarme de mosquitos…pero no. Tengo mis partes intactas hace rato y no puedo manchármelas", aseguró entre risas.

Durante su estancia en Honduras, ha quedado patente la especial relación que guarda Charo Vega con su nieto Manuel Soto, al que quiere como a un hijo. El joven ha sido el defensor en plató de la que fuera amiga de Carmina Ordóñez, Lolita e Isabel Pantoja. En una de las galas del programa, Manuel explicó cómo había sido sin quererlo, un apoyo fundamental para su abuela cuando estuvo ingresada en la clínica López Ibor.

"Yo iba allí y pasaba las horas con ella, sin saberlo la estaba ayudando, yo iba porque me lo pasaba muy bien con ella", contó Manuel. Además, el nieto de Charo fue el responsable de que la concursante decidiese esperar al domingo y no abandonar Playa Paraíso. "Chari, por favor, respira poco a poco, espérate hasta el domingo, no me hagas esto", pedía a su abuela.

Tras su expulsión, Manu ha dedicado un bonito mensaje a Charo Vega: