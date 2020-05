Avilés se enfrenta a los testimonios que le acusan de estafador: el concursante reacciona a sus propios audios organizando los "engaños"

Con semblante serio y dispuesto a no eludir ninguna cuestión, el concursante ha escuchado con atención los testimonios de aquellos que los últimos días han pasado por los platós de Telecinco.

Avilés desmiente que se hiciera pasar por la estilista de Dulceida y Lara Álvarez

Sandra aseguró hace unos días en 'Sálvame' que José Antonio le había dicho que era "el estilista de Isa Pantoja y de Gloria Camila": "Yo le mando una ropa. Nos empezó a estafar con Dulceida, Lara Álvarez. 1.182 euros. Me dijo que su abuela había muerto con leucemia y hasta me sentía mal. Lo publiqué en la cuenta de Instagram y Dulceida dijo que no le conocía de nada"