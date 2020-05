José Antonio Avilés responde por todas sus mentiras: "Explicaré por qué creé una vida paralela"

El superviviente niega haber estafado, pero sí reconoce haber dado cuentas sin fondos

Avilés confiesa que no es periodista y engañó a su familia con sus estudios

José Antonio Avilés ha hecho frente a todas las informaciones que se han dado sobre él. Presuntas estafas, su título falso de periodismo, mentiras... el superviviente habría inventado una vida .

Avilés ha dado la cara en 'Supervivientes' en una amplia entrevista con Jorge Javier Vázquez en la que ha reconocido muchas de las acusaciones que han hecho sobre él.

"He cometido errorres. Muchos y asumo los que he cometido en mi pasado. La mentira es el camino fácil y no te lleva a nada. Pero tengo 24 años y si tengo que pedir perdón, lo pediré . Asumiré y reconoceré lo que realmente yo he hecho. Explicaré por qué yo creé una vida paralela", comenzaba diciendo.

José Antonio Aviles reconoce que no supo "parar a tiempo" alegando que su situación en aquel momento no era buena. Pensaba, además, que dejaría el pasado atrás. "Llega un momento que paras, frenas y crees que no hay un pasado y que se ha borrado. Pero no es cierto. La profesión que escogí es la más complicada porque siempre sale".

Posteriormente, ha relatado que decidió cambiar de vida cuando su representante comenzó a darse cuenta de sus fantasías y le aconsejó que las dejase atrás. "Me dijo que si quería acabar bien debía dejar esa vida de mierda y ser yo", relataba.

Yo he querido ser feliz yo y parte de ese engaño era egoísmo, pero nunca he querido hacer daño

Jorge Javier empezó entonces a hacerle las primeras preguntas de la noche. Contundentes y muy directas. "¿Has engañado a alguien a sabiendas de que podías ocasionarles mal?", fue la primera pregunta. "No. Yo he querido ser feliz yo y parte de ese engaño era egoísmo de mí como persona pero nunca he querido hacer daño", respondía él.

"Yo no he estafado, lo que no había era fondos en la cuenta"

Uno de los asuntos más importantes que precisaba una aclaración eran las presuntas estafas que ha cometido Avilés así como la falsificación de documentos. "Yo debo dinero. Pero no he estafado. Antes de venir aquí yo dije que debía dinero que desde hoy se está pagando porque antes no he tenido un móvil donde hacer transferencias", explicaba el superviviente.

Aviles, sin embargo, reconoce haber facilitado cuentas sin fondos para evitar la realización de puntuales transferencias. "Puedo demostrar que esas transferencias no falsas. Lo que no había era fondos en la cuenta. Yo no he falsificado ningún documento", confesaba.



También admitía que ha llegado a 'matar' en tres ocasiones a su abuela para justificar sus impagos.

"No conozco a Florentino Pérez"

"¿Conoces a Florentino Pérez?", preguntaba el presentador. En 'Sálvame', Jesús Manuel había leído un correo electrónico de la exrepresentante de Avilés explicando por qué había roto su relación profesional con él. En ese email enumeró algunas de las fantasías del superviviente. Entre ellas, que su tío era el presidente del Real Madrid. En 'Supervivientes', Avilés confesaba que no conoce a Florentino Pérez.

"No soy periodista"

José Antonio Avilés justificó muchos de sus comportamientos en la isla alegando que era un periodista en busca de la verdad. Pero salió a la luz que a pesar de haber afirmado que cursó sus estudios en Gales, no llegó ni a estar matriculado.

En su entrevista con Jorge Javier, finalmente ha confesado que no ha estudiado Periodismo. De hecho, ha relatado que llegó a mentir a su familia asegurándoles que estudiaba a distancia.

Precisamente por haberles engañado y por ahora estar sufriendo las consecuencias de toda la polémica con su hijo, Avilés ha querido pedir perdón públicamente a sus padres. "Les quiero pedir perdón por convertir mi vida en una fantasía, no os lo merecéis", decía.

"¿Por qué me mandaste un máster que era falso cuando yo nunca te lo pedí? ¿Con qué intenciones?", le reprochaba María Patiño. Pero Avilés optó por la evasiva.

¿Se inventó una noche íntima con Pavón? Avilés dice que no e Isabel Rábago le desenmascara

Entre sus mentiras, Avilés también se habría inventado que pasó una noche de pasión con Antonio Pavón. En 'Supervivientes: última hora', Avilés se justificaba diciendo que tan solo había seguido con "la broma de un compañero".