El contundente mensaje de Matamoros contra Aviles: "Has sido tan torpe de reconocer que eres un estafador"

El contundente mensaje de Kiko

“Lo único predecible aquí con tus mentiras . Esta noche has perdido la oportunidad de quedar medio decentemente y has sido tan torpe de reconocer primero que eres un estafador y después negarlo”, ha respondido Kiko muy molesto.

Para él, Avilés es un “ golfo ”, un “ delincuente ” y no es consciente de la gravedad del asunto: “Yo no soy tu problema , tu problema eres tú, a ver si te das cuenta de una vez”.

El exconcursante de ‘SV 2020’ ha acusado a Kiko de tener una “inquina” contra él pero Matamoros le ha dejado claro que no es así: “Cuando empezaste en el reality yo te apoyaba pero me han demostrado que tienes la poca vergüenza de utilizar a tu familia y la poca humildad de no decir ‘lo reconozco, necesito un tratamiento psicológico psiquiátrico y pido perdón’. Lo que has hecho esta noche es desaprovechas una oportunidad de oro defendiendo mentira tras mentira y así te va”, le ha dicho indignado desde plató.