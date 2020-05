Avilés niega haberse inventado su noche de pasión con Pavón e Isabel Rábago le desenmascara: "Me dijo que se habían enrollado"

Isabel Rábago desenmascara a Avilés

Rábago desenmascaraba entonces a Avilés afirmando que había sido él quien se había acercado a ella en una pausa publicitaria para contarle el supuesto lío de una noche con Pavón: "Me dijo que si no me lo creía me enseñaba los mensajes, pero le dije que no necesitaba verlos porque no me lo creía", explicaba la periodista.