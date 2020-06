Barranco despeja las dudas sobre su especial amistad con Rocío y su pasado con Gloria Camila: "Nos vamos a seguir viendo"

En 'A propósito de Supervivientes', Barranco ha defendido que su amistad es transparente y que piensan seguirla manteniendo una vez acabe el concurso : "Yo jamás he tenido una amiga a la que yo cuente mis cosas. El estar tanto tiempo con ella, en una isla, me lo tomo como mi hermana pequeña. Mi relación con Rocío va a ser la misma y vamos a hacer por vernos porque ya se ha hablado ", revelaba el exconcursante.

Barranco desvela qué pasó en su encontronazo con Gloria Camila

Asimismo, Barranco no piensa dejar que su pasado con Gloria Camila interfiera en su amistad con Rocío . A pesar de que Gloria Camila le ha defendido en el plató, tal parece que la relación sigue siendo de lo más tensa.

Una vez más, el superviviente reafirmaba que sí había pasado "un día" con Gloria Camila pero asegura que no quiere hablar más del tema por respeto a sus parejas. No obstante, no descarta una cordialidad con la tía de su amiga.