Barranco se convierte en el último expulsado de 'Supervivientes 2020'

"Quiero decirles a todos ellos que vine a este concurso porque me dieron la oportunidad, He sido yo en todo momento. Con Hugo aunque este más alejado tengo un buen rollo con él y lo sabe, me alegro de haberlo conocido y el resto son mi familia. Decirles que disfruten el tiempo que queda porque ya queda muy poquito. Me alegro mucho de haber llegado hasta aquí", ha asegurado Barranco. "He hecho un buen concurso, me llevo a personas en el corazón y esos no se puede comprar con dinero. Pensaba que iba a llevar lejos porque siempre he intentado ser un buen superviviente".