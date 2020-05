Los supervivientes se hacen el test del Covid-19 durante sus primeras horas en España

"Si él quiere estar solo vale, pero bajo mi punto de vista deberíamos estar un poco más juntos al ser la etapa final", opinó Rocío. " Total, ha estado todo el concurso igual, ¿qué más nos da?", comentaba Ana María. "No es ninguna novedad que soy una persona bastante solitaria, quería vivir la final a mi manera. Estar con mi mambo, mis movidas, soy una persona bastante complicada. Me gusta mucho el orden y cordialmente somos adversarios ", ha explicado el uruguayo.

La agridulce llegada de Ana María

A pesar de que la mujer de Ortega Cano moría de ganas por regresar a su país natal, su llegada al aeropuerto fue de lo más complicada. La diseñadora ha explicado que se rompió al escuchar las preguntas de una reportera. "Fue impresionante. Quería volverme, no quería seguir adelante. Me afectó que por muy incomunicada que estaba, escuché que una reportera me preguntó que qué me parecía que mi hija se hubiese sentado en un plató de televisión. Lo que menos me esperaba es que mi hija haya hecho eso", ha contado deshecha en llanto.