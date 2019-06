El drama de Carlos Lozano: Los motivos por los que asegura que ha perdido "toda la ilusión" en Honduras

Carlos Lozano está destrozado. Tras dos semanas en la plataforma del ‘Pirata Olvidado’, el concursante asegura que se le ha agotado “toda la energía” con la que empezó esta aventura y tacha de “injusta” la situación que está viviendo en el ‘Palafito’: “Llevo un mes y medio sin hablar con nadie, no me han dado ninguna recompensa y me han castigado tres veces”.