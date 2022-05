Charo Vega, primera expulsada de 'Supervivientes 2022': "No he cumplido mi sueño como a mí me gustaría"

En la última gala, la audiencia decidió que Charo Vega acompañara a Rubén Sánchez en Playa Paraíso. "Muchísima suerte. Me parecen unos niños encantadores. Mi equipo es muy potente, a ver a quién nomináis cuando me vaya. Me lo he pasado bien. No muy bien, pero bien. Creí que lo iba a hacer mejor la verdad", se sinceró



"¿Volverías a 'Supervivientes'?", le preguntó Jorge Javier. "Me ha encantado la experiencia, me ha encantado llenarme de piojos, sentir orugas por el mismísimo chichi, llenarme de mosquitos…pero no. Tengo mis partes intactas hace rato y no puedo manchármelas", respondió ella entre risas.