El tremendo zasca de Charo Vega a Isabel Pantoja: "No me ha hecho falta casarme con un torero para ser famosa"

Charo Vega pisaba por primera vez el plató de 'Supervivientes' el pasado jueves, pero hoy, en 'Conexión Honduras' ha tenido más tiempo para hablar sobre su experiencia en el concurso.

Charo Vega se sincera en el espacio para Mitele PLUS

La ya exconcursante no ha tenido pelos en la lengua, en el espacio dedicado a los abonado de Mitele PLUS, y ha sido muy rotunda, en especial con Anabel Pantoja y su relación con ella en la isla: "Hay gente profesional de la tele. Para Anabel tengo lo suyo. Se ha equivocado, habló de mi diciendo que era examigo de su tía y de otras personas que porque no están vivas que ella no quería mencionar y no ha mencionado a Carmina Ordoñez porque no ha tenido coj**, no fuera a molestarle a alguien".

Charo: "No me ha hecho falta casarme con nadie nunca"

Además, Charo ha querido añadir tras las palabras de Anabel su opinión sobre esto, lanzando un zasca a Isabel Pantoja: "No me he tenido que casar con ningún torero para ser famosa, no me ha hecho falta casarme con nadie nunca". "He visto a la niña conmigo cariñosa", explica en plató sobre Anabel y se pregunta "por qué en la palapa se pone así" con ella.

