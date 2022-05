Ignacio de Borbón no se siente del todo cómodo en el grupo. El superviviente cree que sus propuestas no se toman enserio y que sus compañeros se ríen de él. Para el resto, el primo del Rey está muy alicaído e incluso ha sido bautizado con el apodo de Alatriste.

" Tú te mueves menos que yo , no sé si Alejandro lo hace bien o mal pero desde que se levanta no para de hacer cosas", le dijo Charo Vega al modelo. Este comentario hizo estallar a Marta Peñate que salió en defensa de su compañero.

"Sois muy valientes para hablar con él, para hablarme mal a mí tembláis un poco, yo salto con las injusticias", brotaba la canaria. "Conmigo no busques momentos difíciles, no te los voy a dar. No vayas a darme ahora a dar la tabarra, no te metas en esta conversación, no quiero hablar contigo. Soy muy mayor y tengo palpitaciones, un disgusto por tu culpa no", le dejaba claro Charo.