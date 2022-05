Charo Vega se emociona con su primer desayuno tras 'Supervivientes': "¿Esto es de verdad?"

"La experiencia, y lo siento en el alma, no ha sido como yo quería. Era uno de mis sueños por cumplir, pero lo he cunplido regular, más bien mal", analizaba.

"A Anabel la he visto nacer y la tengo un gran cariño y creo que ella a mí también. Rubén es un ser especial y Marta es una niña dulce y simpática con la que antes de entrar me reí un montón, pero como actriz no tiene precio. Yulen me ha parecido un chico fantástico y Anuar es muy simpático y muy lindo", ha comenzado analizando a sus compañeros.