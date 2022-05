“Me ha denunciado por derecho a la intimidad y al honor (..) Yo ya le he perdido todo el cariño”, dijo la ahora superviviente ante los micrófonos de ‘Vuélveme loca’ en 2011. “Lo único que me da pena es que hayan tenido que gastarse tanta pasta en folios y tinta”, aseguró Charo Vega con ironía.

“No”, respondió ella, sin ningún tipo de maldad. Fue entonces cuando Jorge Javier Vázquez reveló que esa noticia aún no se sabía y que ella había sido quien la había hecho pública: “Podemos decir que ha salido El Gordo. Charo ha confirmado que Lolita estuvo con Fran Rivera”, aseguró el presentador.

Charo Vega, muy confundida, ya que pensaba que los protagonistas habían hecho pública esa información, intentó salir del paso como pudo: “¿Pero no lo dijo ella el otro día? Pues sí, qué le vamos a hacer. Dolores, lo siento, no me enteré el otro día porque la entrevista fue muy larga”, se disculpó ella.