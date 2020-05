Emociones a flor de piel en la última noche de los supervivientes en 'Palapa': del enfrentamiento entre Hugo y Barranco a las lágrimas de Lara Álvarez

Elena, última expulsada de 'Supervivientes 2020'

Pese haber tenido un fuerte enfrentamiento con Rocío Flores en 'Palapa' , Elena ha sabido solventar sus problemas con la nieta de Rocío Jurado y despedirse de la mejor de las maneras. " No tengo ningún problema con ella . Te juro que me emociona ver a personas echar tanto de menos a sus hijos y las ganas y la pasión que sienten. Para mí todos los padres que están aquí son luchadores", decía la hija de Antonio David Flores.

Elena ha querido saber si Adara y Gianmarco seguían juntos , y su respuesta al conocer la noticia no ha dejado indiferente a nadie. "Bueno, por algo será. Eso significa que ahí no había nada, solo atracción sexual. Espero que mi hija esté bien ", ha dejado claro.

Rocío Flores preocupada tras 'El puente de las emociones'

Rocío Flores, quien en 'Tierra de nadie' se abrió en canal hablando de sus problemas familiares en 'El puente de las emociones', ha reconocido que estaba preocupada por sus palabras. "He intentado hacer el concurso siendo yo y no quería que la opinión en mi casa fuera que he venido aquí a hablar de mi familia y de mis padres. Esa era mi angustia. No quiero hacer daño".