El defensor de Marta se ha quejado de las "faltas de respeto" de Oriana hacia López

"Quise demandarte", ha asegurado el amigo de la concursante

"Es una tía que busca a los tíos", ha aclarado Oriana

Los colaboradores hablaban en plató sobre el posible motivo de la inquina que siente Marta López hacia Melyssa. “Se llama Tom”, ha asegurado Vicky Larra. “Se llama envidia”, ha aclarado Oriana. “Otra, aquí mi prima…”, ha protestado el defensor de Marta.

“No, tu prima no, gracias a Dios. Quiere morir siempre matando. Ellas solita está haciendo su alegato porque sabe que se va a ir. Espero que la audiencia la esté escuchando. A tomar por saco Martita, por favor”, ha pedido Marzoli. El defensor de Marta se ha quedado de las "faltas de respeto" de la extronista.

“Tú no le perdonas a Oriana que el otro día le llamara ‘suelta’ a Marta”, ha puntualizado Rafa Mora. “Por supuesto, de hecho yo le quería demandar”, ha explicado él. “Estuvo muy feo eso porque su hijo de once años el otro día me escribió un mensaje de camino al colegio”.

“Dije que me parecía un poco buscona, ni la estoy llamando P acabado en A, ni nada por el estilo, he dicho que es una tía que busca a los tíos. Ella misma ha dicho que no le importaría ir con tíos casados”, ha querido hacer entender Oriana. “¿Dónde ha dicho eso?”, ha preguntado él muy molesto. “¡Búscalo tú!”, ha brotado la exsuperviviente.

Oriana carga contra Marta López

Esta no es la primera vez que Oriana critica a Marta López. En 'Supervivientes: Última hora', la tertuliana se despachó a gusto contra la ex gran hermana.