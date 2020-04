Fani le confesó a Oriana que no estaba preparada para casarse: "Christofer, cuando se lo pediste te dijo que primero superases el trauma del reality"

En el plató, los colaboradores han felicitado a Christofer por ser un auténtico romántico pero Oriana Marzoli ha tomado la palabra para estropear el momento: “Cuando tú se lo pediste ella te dijo que no estaba preparada”, ha asegurado ante las negativas de Christofer.

Oriana ha explicado que la propia Fani le confesó que todavía no era el momento de darse el ‘sí, quiero’ y que así se lo habría hecho saber a Christofer: “Ella me contó sentada en una mesa que tú le pediste que se casara y ella te dijo que no estaba preparada, que primero superases todo el trauma del reality”, ha dicho refiriéndose a la infidelidad que vivieron en 'La isla de las tentaciones'.