El gesto de Fani a Christofer para agradecerle públicamente su defensa: "Tengo el marido más guapo del mundo"

La vida de Christofer y Fani tras 'Supervivientes'

Fani le da a Christofer las gracias por su defensa

"¡Tengo el marido más guapo del mundo! ¡Gracias kuki por defenderme y apoyarme como lo has hecho! ¡Te amo!", escribía Fani a su vuelta de Honduras. Por su parte, Christofer no tiene dudas: ""Lo haría una y mil veces, repito, a quién no le guste qué no mire. Te amo, reina", respondía en la publicación.