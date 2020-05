Ferre se posiciona a favor de Ivana: "Me parece muy mal lo que ha hecho Hugo"

Esta nueva guerra no ha pasado desapercibida ante el resto de supervivientes, que no han dudado en dar su opinión al respecto. El último ha sido Ferre , quien a través de las stories de su perfil de Instagram dejaba clara su postura frente a las peleas de 'Hugana'.

"Quiero decir que no estoy en contra de Hugo, ya que he recibido algunos mensajes por lo que he dicho. Me parece un superviviente nato y una persona increíble, pero me parece muy mal lo que está haciendo con Ivana. La chavala va de corazón y no le ha dado ni una explicación de por qué ha dejado la relación", ha explicado el exparticipante de 'Super Shore'.