Hugo e Ivana desatan su pasión como nunca y Adara reacciona: "Me ha parecido repugnante"

Hugo Sierra e Ivana Icardi han vuelto a tener sexo. La pareja formada en 'Supervivientes 2020' parece haber encontrado en Playa Desvalida su paraíso particular. Además de haberse librado de compañeros con los que tenían sus más y sus menos, Hugo e Ivana se reencontraron el pasado jueves el la playa de los desvalidos .

Cuando los supervivientes estuvieron nominados a la vez, temían separarse tan pronto. Sin embargo, la audiencia decidió que fuesen los dos desterrados y ellos no pudieron alegrarse más por permanecer, de alguna forma, aún en el concurso y por volver a estar juntos.

Un par de días han bastado para que Hugo e Ivana vuelvan a desatar su pasión bajo el edredón. Yiya, de lejos, les advertía: "¡Cuidado no os vayáis a quedar preñados!" . Y es que no solo las imágenes, en esta ocasión, hablan por sí solas... sino también el sonido.

La reacción de Adara: "Me repugna el sonido, qué asco"

"Siendo sincera me ha dado bastante vergüenza ajena. Me ha parecido repugnante. Yo estoy en contra de las cosas que no son reales, de las cosas vulgares", comenzaba diciendo.