Gianmarco triunfa en la prueba de la apnea tras tres minutos debajo del agua

Ya con el collar de líder, Gianmarco se ha dirigido a los espectadores y a toda su familia: "Estoy muy feliz. Ha habido un momento en el que no aguantaba más, pero he pensado en mi abuela y me ha dado fuerzas para seguir. Le dedico este líder a mi familia, porque os llevo en mi corazón y me dan fuerzas para seguir cada día".