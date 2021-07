Alejandro Albalá, Olga Moreno y Tom Brusse, nominados de 'Supervivientes 2021'

Alejandro Albalá es el más nominado del grupo

Gianmarco desempata entre Olga Moreno y Lola, y deja nominada a Olga

Gianmarco, como líder, da su nominación directa a Tom Brusse

Los supervivientes se han enfrentado a nuevas nominaciones tras la expulsión de Lara Sajen. Los concursantes, que ahora forman un único grupo, se han votado entre sí. Todos excepto Alejandro Albalá, que renunció a poder hacerlo durante el resto del reality a cambio de un pollo con patatas.

Olga Moreno: A Melyssa y a Gianmarco no les voy a tocar, como siempre. A Tom le prometí que no le iba a nominar y Alejandro va a ser mi apoyo. Voy a nominar a Lola aunque es una superviviente diez, de verdad. Es con la que menos trato he tenido. Llevo 15 días con ella solo.

Lola: Voy a nominar a Olga porque estoy entre ella y Alejandro. Realmente la isla está dividida por todo este tema. No es por machacarla. Soy la primera en entender la ansiedad y el hambre porque he sido la primera en pecar, pero estaba entre ellos dos.

Tom Brusse: Estoy entre dos... Alejandro. Porque él y yo hay días que nos llevamos bien, otros mal... Hemos tenido una discusión hoy. El otro nombre era Olga porque hemos hecho las paces pero no me ha gustado mucho cómo ha actuado y sus comentarios. Hay cosas que no me cuadran. Olga es una muy buena concursante, superviviente y Alejandro descansa bastante aquí. No hace mucho durante el día y entonces en el concurso prefiero a Olga que a Alejandro.

Melyssa Pinto: Dije que iba a nominar a la persona que me robase la crema de cacao (Olga) pero voy a hacer lo que mi corazón me dice. Así que nomino a Alejandro. Pienso que si le quiero dar algún día una segunda oportunidad, no puedo nominarla.

El más nominado del grupo era Alejandro Albalá. Gianmarco Onestini como líder de grupo desempató entre Lola y Olga, dejando a Olga nominada. Por otra parte, su voto directo iba para Tom.