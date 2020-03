Gloria estalla contra Sofía: "Lo que tenéis que hacer es hablar de vosotros y dejarnos en paz"

"Yo fui la que primeramente estuvo con Kiko", ha asegurado la navarra

José Antonio Avilés ha hablado sobre el tatuaje de Sofía en forma de palmera. "Empezó antes de tiempo a imitar a Gloria, le tiene una envidia...", ha asegurado el colaborador de 'Viva la vida'. "Se la hizo porque ganó este reality. ¿De verdad me vas a comparar a mi hermana con Gloria? Hay que confiar la figura de un, la cara de otra y cómo actúan. Mi hermana no viene de ninguna saga. Mi hermana viene desde abajo y se lo ha currado. Lo de Gloria es que le toco la lotería con lo de Rocío Jurado", ha explicado Cristian Suescun.

En plató, Sofía ha reaccionado a la defensa de su hermano. "Me parece ridícula la expresión de comerse las babas. Si nos ponemos a analizar fui yo la que primeramente estuvo con Kiko y luego de ahí estuvo con Gloria. Entiendo la defensa de mi hermano pero hay partes que no defendería así cuando habla de la figura física. Está claro que Gloria ha tenido la suerte de venir de la familia que ha venido porque todo lo que ha tenido lo tiene gracias a ella. Yo he venido de la mía y me he ido currando las cosas poco a poco. Yo al final me he ido creciendo en la televisión a raíz de mis triunfos y ella por otros lado pues por lo que haya hecho", ha comentado la navarra.

"Soy súper afortunada por venir de la familia de la que vengo. Yo también he hecho un concurso, he llegado hasta donde he podido y estoy muy orgullosa. Respecto a lo de que tú haces tu vida, tengo que recordarte la de exclusivas que te has hecho a mi costa. Has hecho ochenta mil portadas hablando de nosotros. Has hecho una exclusiva de que te vas a casar con tú chico y el titular es Gloria Camila. Lo que tenéis que hacer es hablar de vosotros y dejarnos en paz", ha respondido la hija de Ortega Cano.