Gonzalo lanza un dardo envenenado a Fani y Christofer durante la primera gala de 'Supervivientes 2020': "A ver cuanto le dura la felicidad"

A pesar de que en 'La isla de las tentaciones' fueron uña y carne, Gonzalo y Christofer no mantienen ningún tipo de relación desde que terminó el reality. El sevillano no comprende que su compañero haya perdonado a Fani y se niega a tener una amistad con él hasta que su historia de amor termine .

El sevillano ha aprovechado la primera gala de 'Supervivientes 2020' para dar un 'zasca' a la pareja. "Estoy viendo saltar a los primeros concusantes. Me declaro fan de Alejandro Reyes, que impulsividad, que manera de festejar y sobre todo la pureza. Se le ha visto contento y con ganas de disfrutar la aventura. También me ha gustado mucho Ferre. Les vaticino un buen concurso. A Fani no tanto", ha dicho a través de las stories de 'Instagram'.