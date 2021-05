El hambre causa estragos en la libido de los concursantes: "Me despierto a tope, pero sin ganas"

A pesar de que nuestros supervivientes son personas jóvenes y fuertes, el hambre está afectando seriamente a su libido . Así se lo contaba Gianmarco a sus compañeros: "A mí se me ha ido, solo pienso en comer", ha confesado el italiano. "A mí también, me despierto a tope , pero sin ganas", ha coincidido Tom Brusse. "Yo tampoco tengo ninguno", ha desvelado Olga.

Sin embargo, no a todos les ha afectado de la misma manera. "Yo si tengo, noto la sensación", ha dicho Valeria Marinia. " Menuda leona , Valeria", han bromeado sus compañeros. "¿Y qué tipo de hombre te gusta Val?", ha querido saber la mujer de Antonio David. " No tengo un prototipo ", ha desvelado ella.

Gianmarco y Valeria han comenzado a tontear, algo que no ha pasado desapercibido para el resto de concursantes. "Tú acaríciale Valeria, que igual le sube el libido", se ha reído Olga. "No, no, somos amigos", ha respondido ella entre carcajadas.