Hugo pide perdón a su madre en directo y rompe a llorar al ver la fotografía de su hijo: "Qué grande está"

" De verdad que he estado pensando mucho en vos , en este tiempo cuando más. No me he comportado bien contigo, quería decirte delante de todo el mundo que te quiero mucho. Que eres la mujer más buena del mundo y que de verdad no veo la hora de estar contigo", se ha disculpado él.

La peor semana de Hugo

"No sé si te acordaras que te dije que si una persona no me encanta, no estoy con ella y que si veía cosas que no iban bien, no iba a forzar. Están pasando cosas que no he hacen bien a ni ti ni a mí. No sabía que iba a haber cosas que nos diferenciaran tanto. Sé que es una putada para ti y para mí. Pero siendo egoísta por primera vez en mi vida…", le ha explicado él. “Yo estaba dispuesta a aguantar lo que hubiera que aguantar pero te respeto", se ha resignado ella.