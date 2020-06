Hugo Sierra le tira la caña a Ivana Icardi y Jorge Javier da una advertencia ante el evidente tonteo: "No seas tonta"

El reencuentro entre Ivana Icardi y Hugo Sierra parece haber removido antiguos sentimientos. Nada más verla, el concursante ha dicho que la veía muy guapa y la cosa no se ha quedado ahí. A lo largo del debate, el uruguayo no ha ocultado la atracción que siente por ella.

Cuando Ivana aseguraba que a ella no le gustaba Bruno, Hugo Sierra no ha dudado en lanzar una indirecta muy directa: “¿Y el hermano?”, decía el finalista de ‘Supervivientes’ refiriéndose a él mismo. Una frase que ha provocado todo tipo de comentarios.

La pregunta estrella no ha tardado en aparecer y, después de la declaración de intenciones de Hugo, Jorge Javier le ha preguntado a Ivana si volvería a caer con él. Una pregunta a la que ella ha respondido con poca claridad: “No me hagas esa pregunta, porque no sé ni lo que voy a hacer dentro de media hora”, decía. Aunque ha aclarado que no sigue “enamorada”.