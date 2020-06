El emotivo mensaje de Adara para apoyar a Hugo: "Si mi bebé supiera que su papá va a ganar estaría muy feliz"

"Si defendía a mi madre con uñas y dientes, tenía que machacar a Hugo, y no quería ", contó la ganadora de 'GH VIP 7' a la revista Lecturas. Sin embargo, una vez expulsada Elena, Adara tiene claro su ganador del reality. "¡Qué fuerte!, tengo unas ganas de que llegue esta noche la final de 'Supervivientes' para ver quien gana... Como ya sabéis mi ganador es Hugo, porque si mi bebé supiera que va a ganar sus papá , estaría muy feliz. Así que nada, pero bueno…voy a ver qué pasa", ha dicho la ex modelo a través de los stories de su Instagram.

El truco de Adara para calmar los nervios

Ademñas, la ex de Pol Badía ha confesado de que manera consigue tranquilizarse cuando está nerviosa. "Tengo que reconoceros que estoy nerviosa, súper nerviosa, no sé qué va a pasar a partir de ahora, cómo van a ir las cosas... Estoy preparando todo para dejar la casa. ¿Sabéis qué hago cuando estoy nerviosas? Limpiar como una condenada, me hace sentir bien, descargar energía. ¿Alguien más lo hace? Que me lo diga por favor, porque a vece me siento rara. He estado tres meses o cuatro pensando que se iba a acabar el concurso y siempre piensas, va a llegar y de repente… pum, ha llegado, hoy es el día. Así que nada, que sea lo que tenga que ser, cogeré fuerzas, aire y para delante", ha desvelado a sus seguidores.