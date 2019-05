Isabel Pantoja, a punto de abandonar 'Supervivientes': "Mi tiempo aquí ha terminado, deseo volver a mi casa"

Isabel Pantoja ha amenazado con abandonar porque no puede más

Isabel Pantoja: "He sido valiente para muchas cosas y para esto no"

Jordi González convence a Isabel para que se quede hasta las nominaciones

Isabel Pantoja no puede más. La tonadillera asegura que está sobrepasada a nivel físico y mental y quiere abandonar el concurso. "Mi tiempo aquí ha terminado y deseo volver a mi casa. Lo siento por la audiencia, por mi familia... pero no puedo estar más así", decía Isabel Pantoja nada más comenzar 'Supervivientes: Conexión Honduras'.

Jordi González intentaba animar a la cantante y le proponía que se quedase hasta el próximo jueves ya que su suerte podría cambiar al estar nominada, pero ella no atendía a razones. "He sido muy valiente para muchas cosas, pero para esto no", respondía la cantante.

El mensaje de Kiko Rivera no hace mella en Isabel

Olvídate de 'Isabel Pantoja' y sé Maribel" En la última gala, Isabel Pantoja hablaba con Kiko Rivera en directo y su hijo le transmitía su ánimo y apoyo. Sin embargo, el hijo de la cantante también aprovechaba para darle un consejo: "Entraste como una moto, estás bella, la yaya está bien, todos estamos bien y quiero que me escuches: quiero que vuelvas a ser la persona que entró.

Isabel Pantoja se derrumba pensando en su familia: "Esto es muy duro"

Lo cierto es que a Isabel Pantoja el concurso se le está haciendo cuesta arriba. Aunque está muy orgullosa de participar en la edición, echa mucho de menos a su familia y no puede sobrellevar la distancia.