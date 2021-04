Lola se vino abajo al conocer que era la primera eliminada del reality. Con un llanto desgarrador, la concursante se derrumbaba ya que su ilusión es seguir en Honduras. "Me voy muy satisfecha porque he pescado, he intentado hacer fuego como una javata, me he dejado las manos. No le he echado cojones, le he echado ovarios", explicaba muy sofocada.