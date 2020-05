Ivana, pletórica tras darse su primera ducha fuera de los Cayos Cochinos: "Tengo ganas de llorar"

"Ser desconocida no juega mucho a tu favor"

Ivana ha regresado a la civilización. La argentina ha podido disfrutar de muchos privilegios a los que no podía acceder mientras concursaba en 'Supervivientes'. La hermana de Mauro Icardi ha abierto su maleta y ha podido vestirse con ropa limpia. "Tres meses me ha estado oliendo la ropa a demonio. Mi saco está para tirarlo a una hoguera, para llevarlo al rincón más lejano del mundo y dejarlo ahí para que no muera ninguna persona por olerlo. Esto huele muy bien, no hay palabras. ¡Ay mi neceser! ¡Mi cepillo! Esto es oro, se me va a salir el corazón", aseguraba muy contenta.

Además, la exconcursante se ha dado una ducha de agua dulce. "No recordaba lo que era esto, me entran ganas de llorar", explicaba muy feliz. "Me siento feliz a pesar de que bueno, se acabó para mí la aventura aquí. Sabía que esto iba a pasar en algún momento así que no pasa nada, vuelvo a mi vida, a comer, a ducharme… sobre todo estoy feliz. Yo creo que he sido la expulsada esta noche, por que como les dije a mis compañeros, ser desconocida no juega mucho a tu favor, así que nada, era mi destino. Mi concurso lo definiría como increíble", ha dicho.