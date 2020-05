El rapapolvo de Jordi González a Avilés: "No puedes justificar lo que tú has hecho diciendo que has sufrido 'bullying"

Pero en 'Supervivientes: Conexión Honduras', Jordi González no quiso dejar para sus palabras y le dio su opinión sobre ellas, que no era buena. "No puedes justificar ni argumentar lo que tú has hecho diciendo que has sufrido acoso en la escuela. Yo te digo que miles de personas que han sufrido 'bullying' no han hecho daño a nadie. Tenia que decirlo y te lo he dicho", le comentaba muy serio el presentador.