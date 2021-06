Jorge Javier Vázquez opina sobre el concurso de Olga Moreno: "Está aprovechando las meteduras de pata de los demás"

"¿Puedo comentar lo que he dicho en la reunión, ¿no? Esto no es desequilibrar, que luego dicen que si el presentador desequilibra", comentaba primero con la dirección antes de arrancarse. "¿Sabes qué está haciendo muy bien Olga? Si vas a un reality, vas a ganar y tienes una estrategia. Y no es lícito sino obligatorio, porque si no no vayas", le decía a la defensora de la superviviente.