Jorge Javier Vázquez es todo un Don Juan . Los hombres caen rendidos a los pies del presentador, incluidos los de sangre azul. Jorge, ha contado entre risas cuál ha sido su último ligue en internet. Una surrealista historia que no ha dejado indiferentes ni a los colaboradores, ni al público en plató.

" Estas más mono desde que fuiste a Honduras ", le ha dicho Vázquez al hermano de Lara Sajen . "Escucha, deja de decirme cosas que luego me escriben...¿ Tú tienes algo con una persona que tiene once millones de algo?", le ha preguntado el hermano de la cantante.

" A ver es que me escribió uno de Tinder que era bastante mono", ha comenzado a explicar Jorge. Salía su Instagram, y tenía once millones de seguidores. Dije: '¿Y se va a fijar en mí?'. Bueno lo voy a decir, como se ve que era mentira... Era un príncipe de Dubai , con niños y todo".

"Es que me escribió alguien preguntándome que cómo me iba a meter con alguien que estaba comprometido con alguien. Me amenazaron y todo. Por estar juntos, era un tono de amenaza", ha respondido él.