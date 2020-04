José Antonio Avilés se reencuentra con sus compañeros en pie de guerra tras escuchar sus críticas: "Yo estoy encantada de que no esté con nosotros"

Las pullas de Elena

Mientras Avilés se encontraba en la otra playa, Elena celebraba no tener que convivir con el periodista : “Yo estoy encantada de que no esté aquí porque os escucho sin que nadie esté metiendo mierda y sin que nadie esté mintiendo”. Ferre confesaba que también estaba más tranquilo sin la presencia de Avilés y Fani aseguraba que el superviviente había cambiado de actitud por su nominación . "Te apuñala y luego te pide perdón", continuaba Elena.

Rocío Flores era la única defensora de José Antonio y terminaba teniendo un rifirrafe con Elena por sus críticas al colaborador : “Pues llevas un mes pegada a él para no comprenderlo. Para bien o para mal, él es una persona que se le ve venir y a mí me aporta muchísimas risas y buenos momentos”, decía Rocío.

La reacción de Avilés

A los pocos minutos, Avilés se ha reencontrado con sus compañeros pero solo ha saludado cariñosamente a Rocío y Barranco : “Yo sería incapaz de saludar a una persona con buena cara cuando me ha hecho un traje y lo acabo de escuchar”, justificaba sobre su seco recibimiento a Elena.

El resto de concursantes se quejaban de que Avilés hubiera aparecido buscando guerra y Elena respondía a los ataques: “Yo sé convivir, no miento, no manipulo y no molesto”, aseguraba mientras la tensión estallaba en Honduras.