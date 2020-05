Avilés hace frente a las dudas por su título de periodismo: "Cuando llegue a España, lo voy a demostrar"

El superviviente habla sobre su formación profesional: "Estudié Periodismo"

Avilés se sincera sobre su vida sentimental y su presunta noche con Pavón

El exconcursante protagoniza la bajada de peso más drástica hasta el momento

José Antonio Avilés ha descubierto, tras su expulsión, lo que se está hablando sobre él en España. O más bien, lo que se está cuestionando. Mucho se ha hablado de si el superviviente tiene o no la carrera de Periodismo.

En la isla han sido varias las ocasiones en las que Avilés ha justificado según que comportamientos amparándose en que es periodista. Fuera de ella, el exconcursante ha defendido que estudió en la Universidad de Gales y que había homologado el título para ejercer en España. Sin embargo, 'Sálvame' habló con el director de su centro de estudios y este negó que hubiera llegado a estar matriculado.

Cuando llegue a España, lo voy a demostrar

Era el turno de Avilés de responder a la polémica. Y lo hizo en 'Supervivientes: Conexión Honduras', aunque sin despejar todas las incógnitas.

"Cuando llegue a España te lo voy a demostrar. Yo he trabajado y he hecho periodismo. En mi vida laboral he cotizado como periodista en la redacción de dos diarios digitales muy importantes. Cuando llegue a España te lo voy a contestar y voy a llevar todo. Sabía que ese tema iba a salir", decía Avilés a Jordi González.

Avilés: "No tengo el título homologado"

Muy serio, José Antonio Avilés reafirmaba que ha estudiado en Gales pero explicaba que no ha homologado aún el título: "Yo terminé la carrera pero no la he homologado. Yo cursé Periodismo en una universidad y después hice un máster en otra universidad. No voy a dar más datos hasta que no vaya a España", declaraba.

Ante la ambigüedad de sus palabras, Jordi insistía en que confirmase si tenía el título de periodista o no. "Yo no tengo que decir nada porque cuando llegue me defenderé de lo que creo que tengo que defender", respondía evitando pronunciarse más.

Avilés dice que le da vergüenza hablar inglés

Cabe señalar que en la última gala de 'Supervivientes', Jorge Javier le pidió a Avilés que hablase en inglés, ya que dice haber estudiado en Gales. Sin embargo, el superviviente rehusó hacerlo asegurando que le da "vergüenza".

Avilés habla de su vida sentimental: de "el gobierno" a la noche con Pavón

Más claro ha sido Avilés en lo que a su vida sentimental se refiere. Por un lado, el superviviente ha contado por primera vez quién es aquel al que llama "El Gobierno", un chico al que ha mencionado con ilusión varias veces en el concurso. Según ha detallado, es una persona con la que quedó en 'hablar' tras su vuelta de 'Supervivientes'.

Además, Avilés ha hecho frente a lo que se supone que contó de Antonio Pavón: que habría pasado una noche de pasión con él. El exconcursante ha negado rotundamente que eso fuese cierto, pero en el plató se le ha acusado de ser él quien contó eso a Las Mellis. Por ello, Pavón le ha pedido explicaciones.

¡Avilés adelgaza más de veinte kilos!