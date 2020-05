Avilés se sincera sobre lo que 'Supervivientes' le ha aportado en su trayectoria: "He crecido profesionalmente y como persona"

Muy emocionado, José Antonio Avilés ha vuelto a la vida real después de ser expulsado de 'Supervivientes 2020' . Hemos podido ver cómo ha sido ese regreso, donde no han faltado las confesiones y los gritos de alegría al recuperar sus cosas.

Avilés lloraba porque no quería que la aventura acabase. Sin embargo, acataba la decisión de la audiencia reflexionando que su juego tal vez no había gustado.

"Yo soy así. La audiencia es soberana y quien decide. A lo mejor no estaba haciendo las cosas bien en el concurso. Agradezco la oportunidad que se me ha dado. Esto me ha hecho crecer profesionalmente y como persona", confesaba el superviviente.