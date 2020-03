Los supervivientes se enfrentan por el fuego: José Antonio llama "sibilina" a Elena y Ana María deja sin leña a su equipo

José Antonio y Elena pierden los nervios y se enzarzan en una discusión

La leña está que arde en ‘Supervivientes 2020’. Por un lado, Elena y José Antonio han protagonizado un tenso enfrentamiento que ha empezado por el uso que cada uno hace de la leña. Ella tiene miedo de que se acabe pronto y por la noche no puedan utilizarla, mientras que él piensa que hay madera de sobra.

Ella siente que sus compañeros no la dejan hacer nada y él opina que se está haciendo la víctima. La ha llamado “sibilina” y ella no ha dudado en decir que está “harta” de sus comentarios. Un duro enfrentamiento en el que han volado todo tipo de reproches.

Ana María deja al equipo sin leña

Pero la de Elena y José Antonio no ha sido la única polémica por el fuego en los Cayos Cochinos, ya que Ana María Aldón ha gastado la leña que tenían para toda la semana en una sola noche y se han quedado sin nada.

Al enterarse de que ya no quedaba leña, Fani no ha dudado en criticar su actitud, mientras que Barranco ha sacado la cara por ella. El extronista piensa que no lo ha hecho adrede y que sus intenciones en todo momento eran buenas.